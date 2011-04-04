Çinliler AIDS aşısında aşama kaydetti

T24 - Çinli yetkililer, AIDS hastalığına neden olan HIV aşı çalışmalarında ilk aşamanın klinik testlerinin başarıyla sonuçlandığını ve birkaç ay içerisinde ikinci aşamaya geçileceğini bildirdi.



China Daily gazetesinin haberine göre, Milli AIDS Kontrol ve Önleme Merkezi uzmanlarından Şao Yiming, Milli İlaç İdaresi tarafından onaylanan ikinci aşamanın 3-4 ay içerisinde başlayacağını açıkladı.



HIV aşısı çalışmaları, Çin'in 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2006-2010) çerçevesinde ülkenin 16 temel bilim ve teknoloji projelerinden biri kabul edilmişti.



Genel olarak bulaşıcı bir hastalığın aşısı yapılırken, aşının sağlıklı insanlardaki etkisini belirlemek için 3 aşamadan oluşan klinik testleri geçmesi gerekiyor. Bu sayede enfeksiyon riskine maruz kalan insanlar ve yüksek risk grupları üzerindeki etkisini değerlendirme imkanı bulunuyor.



Dünyada bazı ülkeler HIV aşısında ikinci aşamayı tamamlarken, üçüncü aşamaya geçebilen ülke olmadı.



Çin'de şu anda 740 bin kişi HIV taşıyıcısı ve AIDS hastası bulunuyor. Çin Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme İdaresi Başkan Yardımcısı Hao Yao, bu sayının 2015 yılına kadar 1,2 milyon kişiye ulaşmasını tahmin ettiklerini belirtti.





