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Ekonomi

Çinli yöneticiler: Otomobil endüstrisinin geleceği araba paylaşımında yatıyor 

Elif Varan (DHA) - Çinli otomobil ve nakliye endüstrisi liderleri, insanların bireysel olarak araç sahiplenmekten çok, araçları paylaştıkları bir geleceğe hazırlandığını öngörüyor

04 Aralık 2018 14:36

Elif Varan (DHA) - Çinli otomobil ve nakliye endüstrisi liderleri, insanların bireysel olarak araç sahiplenmekten çok, araçları paylaştıkları bir geleceğe hazırlandığını öngörüyor. 
Çinli elektrikli otomobil şirketi WM Motor’un kurucusu ve CEO’su Freeman Shen, “Yeni nesil, sahiplikle ilgilenmiyor, erişilebilirlikle daha çok ilgileniyorlar” dedi. 
Son birkaç yıldaki teknolojik gelişmeler, Uber ve Didi gibi, otomobil paylaşımı için tüketici tercihlerinde bir değişikliğe yol açan, milyarlarca dolarlık devlerin yükselişine yardımcı oldu.  
Geleneksel otomobil üreticileri, birçoğu elektrikli araç pazarında yükselen ilgiyi çekmeye çalışırken, sürüş paylaşımı eğilimine de dikkat çekiyor. 
Çin’de, Guangzhou merkezli otomobil üreticisi GAC’ın genel müdürü Feng Xing Ya, otomobil endüstrisinin geleceğinin araba paylaşımında olduğunu söyledi. 
Daha önce Fiat Chrysler ve Çin otomobil üreticisi Geely’de direktör olan Shen, geleneksel otomobil üreticilerinin kullanıcı deneyimlerini geliştirmek yerine araba satmaya odaklandıklarını söyledi.  
Shen, “Araç paylaşımının artması, Çin’de ‘akıllı şehirler’ aracılığıyla teknolojik ve kentsel gelişmeleri teşvik etmeye çalıştığı için Çin’deki yeni yaşam ortamlarına da yol açabilir” dedi. 

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