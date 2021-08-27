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Dünya

Çinli yetkililer, ünlüleri popülerliğe göre sıralayan çevrimiçi listeleri yasakladı

"Yeni düzenlemelere göre; yalnızca şarkılar, filmler ve TV şovları gibi eserleri sıralayan listeler yayımlanabilecek"

27 Ağustos 2021 10:43

Şöhret ve "fandom" kültürünü düzenlemeyi amaçlayan Çinli yetkililer, ünlüleri popülerliğe göre sıralayan çevrimiçi listeleri yasakladı.

Devlet medyasında yayımlanan düzenlemelere göre, Çinli ünlüleri sıralayan mevcut tüm listelerin internetten kaldırılmasına karar verildi.

Çin, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirttiği hayran kulüplerini hedef alan bir komisyon oluşturdu.

Komisyon, çocukların yarışma programlarındaki ünlüler için bağış toplama veya oy verme kampanyalarına katkıda bulunmaya teşvik edildiğini, sözlü taciz, çevrimiçi zorbalığa maruz kaldıklarını ve insanların zenginlik ve savurganlık göstermeye teşvik edildiğini söyledi. Ayrıca, ünlülerin sosyal medyada etkileşimini artırmak için bot hesaplar veya sosyal medya trendleri tarafından kamuoyuna müdahale edildiğini belirtti.

Yeni düzenlemelere göre; yalnızca şarkılar, filmler ve TV şovları gibi eserleri sıralayan listeler yayımlanabilecek. Ancak bu tarz listelerde de beğeni ve yorumlara verilen önem azaltılacak, bunun yerine iş yönelimi ve profesyonel değerlendirme gibi göstergelerin ağırlığı artırılacak.

 

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