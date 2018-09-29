Çinli turistlerin güvenliği Nevşehir'de ele alındı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesine gelen Çinli turistlerin sayılarının arttırılması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla Nevşehir\'de düzenlenen toplantı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang\'ın katılımıyla yapıldı.

Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu\'nda düzenlen toplantıya; Vali Vekili Ahmet Soley, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, Siyaset Müsteşarı Cheng Weihua, Kültür Müsteşarı SHİ Ruilin, Konsolos Görevlisi Chen Gany, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Zhou Shili, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı,

Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, İl Kültür Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve yetkililer katıldı. Toplantıda; turizm alanında yapılacak işbirliği konuları, Çinli turist sayısının artırılması, Çinli turistlerin güvenliğinin sağlanması ve diğer konular görüşülerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Vekili Soley; Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang ile heyetine ve katılımcılara teşekkür etti.

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