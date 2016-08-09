Çinli turistin Almanya çilesi

Çin'den gelen turistin tuhaf öyküsündeki gerçekleri

bulup ortaya

çıkarmak kolay değil. Ancak Almanya'nın Dülmen kentindeki

mülteci yurdunu bir hafta sonra terk edebilmesini Kızıl Haç ve

yurt yönetimine borçlu olduğu ise kesin. Düzgün giyimi ile göze

çarpan 31 yaşındaki Çinli'nin mülteci yurdunda ne işi olduğunu

merak eden sorumlular, dil problemi yüzünden bir türlü

kendisiyle anlaşamamış ve jestlerle diyalog kurmayı

denemişlerdi. Kızıl Haç görevlisi Christoph Schlütermann

yakındaki Çin lokantasından yardım istemiş ve ona Mandarin

diliyle anlaşmaya çalışması tavsiye edilmiş. O da akıllı

telefonunun tercüme uygulamasıyla Çinli turist ile iletişim

kurmaya çalışmış. Çinli, “Yurtdışında gezmek istiyorum” deyince,

mülteci yurdundaki Çinli'nin iltica talebinde bulunmak değil,

Fransa ve İtalya'ya gitmek istediği ortaya çıkmış.

Bir lisan bir insandır

Çin'den gelen adam üç hafta önce Stuttgart'a vardığında

cüzdanını çaldırdı. İhbarda bulunmak üzere karakola gitmek

isterken kendini Heidelberg'deki mülteci kayıt merkezinin

bürokratik çarkları arasında buldu. Dil bilmediğinden,

suç

duyurusu yerine iltica dilekçesi imzaladı. Oysa ilgili resmi

dairelerden yapılan açıklamalarda, kayıt merkezine gelen her

yabancıya kimlik bilgilerinin kaydında tercümanı kanalıyla

yardımcı olunduğu ve mülteci kayıt merkezinde bulunduğunu

bilmesinin gerektiği belirtiliyor. Ancak Çinli turistin neden

orada duruma açıklık getiremediği belirsizliğini koruyor.

Turistlikten mülteciliğe

Çinli turist iltica dilekçesini imzaladıktan sonra bürokratik

kurallar işlemeye başladı. Önce Dortmund'daki

ilgili daire

pasaportuna el koydu ve parmak izini aldı. Pasaportun yerine

kendisine mülteci kimliği verildi. İltica başvurusunda bulunduğu

için mülteci adayı muamelesi gördü ve Dortmund'dan Dülmen'deki

mülteci yurduna gönderildi.

Çinlinin çilesi bununla da bitmedi. Almanya'ya geçerli

vizeyle

gelmiş ama vize yanlış yere işlendiğinden vize kaydının

bulunması kolay olmadı. Kızıl Haç görevlisi Schlütermann bu

aksilik yüzünden Çinli turistin kimliğini ve Almanya'daki ikamet

statüsünü bulup çıkarmakta güçlük çekildiğini söylüyor.

Sabır taşı

Bir haftalık araştırma ve koşuşturmadan sonra yanlış anlamalar

ve yanıtsız sorular ortadan kaldırıldı. İltica işlemleri

durduruldu ve Çinli turist Avrupa gezisini kaldığı yerden devam

etmeye başladı.

Yetkililer Çinli turistin Dülmen'den ayrılırken

kibarlığından

Alman bürokrasisini hiçbir şekilde eleştirmediğini, sadece

‘Avrupa'nın böyle olduğunu bilmiyordum', dediğini aktarıyor.

Çinli turistin haksızlığa neden böylesine hoşgörüyle katlandığı

Almanya'da halâ merak konusu. Yetkililer, sözkonusu Çinlinin

parmak izi alınırken ses çıkarmadığını, doktor muayenesine

itiraz etmedğini ve mülteci yurdunda verilen cep harçlığını da

kabul ettiğini belirtiyor.