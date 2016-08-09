Çinli turistin Almanya çilesi

Çin'den gelen turistin tuhaf öyküsündeki gerçekleri
bulup ortaya
çıkarmak kolay değil. Ancak Almanya'nın Dülmen kentindeki
mülteci yurdunu bir hafta sonra terk edebilmesini Kızıl Haç ve
yurt yönetimine borçlu olduğu ise kesin. Düzgün giyimi ile göze
çarpan 31 yaşındaki Çinli'nin mülteci yurdunda ne işi olduğunu
merak eden sorumlular, dil problemi yüzünden bir türlü
kendisiyle anlaşamamış ve jestlerle diyalog kurmayı
denemişlerdi. Kızıl Haç görevlisi Christoph Schlütermann
yakındaki Çin lokantasından yardım istemiş ve ona Mandarin
diliyle anlaşmaya çalışması tavsiye edilmiş. O da akıllı
telefonunun tercüme uygulamasıyla Çinli turist ile iletişim
kurmaya çalışmış. Çinli, “Yurtdışında gezmek istiyorum” deyince,
mülteci yurdundaki Çinli'nin iltica talebinde bulunmak değil,
Fransa ve İtalya'ya gitmek istediği ortaya çıkmış.
Bir lisan bir insandır
Çin'den gelen adam üç hafta önce Stuttgart'a vardığında
cüzdanını çaldırdı. İhbarda bulunmak üzere karakola gitmek
isterken kendini Heidelberg'deki mülteci kayıt merkezinin
bürokratik çarkları arasında buldu. Dil bilmediğinden,
suç
duyurusu yerine iltica dilekçesi imzaladı. Oysa ilgili resmi
dairelerden yapılan açıklamalarda, kayıt merkezine gelen her
yabancıya kimlik bilgilerinin kaydında tercümanı kanalıyla
yardımcı olunduğu ve mülteci kayıt merkezinde bulunduğunu
bilmesinin gerektiği belirtiliyor. Ancak Çinli turistin neden
orada duruma açıklık getiremediği belirsizliğini koruyor.
Turistlikten mülteciliğe
Çinli turist iltica dilekçesini imzaladıktan sonra bürokratik
kurallar işlemeye başladı. Önce Dortmund'daki
ilgili daire
pasaportuna el koydu ve parmak izini aldı. Pasaportun yerine
kendisine mülteci kimliği verildi. İltica başvurusunda bulunduğu
için mülteci adayı muamelesi gördü ve Dortmund'dan Dülmen'deki
mülteci yurduna gönderildi.
Çinlinin çilesi bununla da bitmedi. Almanya'ya geçerli
vizeyle
gelmiş ama vize yanlış yere işlendiğinden vize kaydının
bulunması kolay olmadı. Kızıl Haç görevlisi Schlütermann bu
aksilik yüzünden Çinli turistin kimliğini ve Almanya'daki ikamet
statüsünü bulup çıkarmakta güçlük çekildiğini söylüyor.
Sabır taşı
Bir haftalık araştırma ve koşuşturmadan sonra yanlış anlamalar
ve yanıtsız sorular ortadan kaldırıldı. İltica işlemleri
durduruldu ve Çinli turist Avrupa gezisini kaldığı yerden devam
etmeye başladı.
Yetkililer Çinli turistin Dülmen'den ayrılırken
kibarlığından
Alman bürokrasisini hiçbir şekilde eleştirmediğini, sadece
‘Avrupa'nın böyle olduğunu bilmiyordum', dediğini aktarıyor.
Çinli turistin haksızlığa neden böylesine hoşgörüyle katlandığı
Almanya'da halâ merak konusu. Yetkililer, sözkonusu Çinlinin
parmak izi alınırken ses çıkarmadığını, doktor muayenesine
itiraz etmedğini ve mülteci yurdunda verilen cep harçlığını da
kabul ettiğini belirtiyor.