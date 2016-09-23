Çinli tüketici artık farklı sipariş veriyor

Anında eve gelen masöz, aşçı, çocuk bakıcısı… 1,38 milyar nüfusu ile Çin, 'hemen almak istiyorum' sektörünü farklı bir aşamaya taşıdı.

Şanghay'da öğle vakti. Reklam yazarı Li Huanhuan acıkıyor. Ofisten çıkıp en yakın restorana giderek yiyecek bir şeyler almak yerine cep telefonunda programını kullanarak ofise teslim yemek siparişi veriyor.

Bunda anormal bir durum yok. Birçok ülkede bu şekilde yemek siparişi giderek yaygınlaşıyor. Yemek siparişi, oda veya taksi paylaşımı amaçlı uygulama programlarının sayısı da sürekli artıyor. Fakat Çinli tüketiciler ve onların hizmetindeki programlar bu konsepti bir adım öteye taşıdı.

Bugün Çin'de sadece taksi değil, masöz, aşçı ya da çocuk bakıcısı kiralamanız gerekse telefonunuza başvurmanız yetiyor.

Çin'de bu tür programlara talep Batı'dakinden çok daha fazla. Teknoloji meraklısı orta sınıf ve internet üzerinden satış yapan ve hizmet sunanların yaptığı indirimler bunda etkili oluyor. Çin kökenli programların ulaştığı müşteri sayısı da oldukça yüksek. Çin'de internet kullananların sayısı geçen yıl 688 milyonu buluyordu. Bunların yüzde 90'ı akıllı telefon kullanıyor.

Bunların büyük bir kısmı internet üzerinden sipariş verdikleri ürün ve hizmetleri evde teslim alıyor. Bu sektörün 2018'de 1,6 trilyon dolara ulaşarak geçen yılki rakamları ikiye katlaması bekleniyor.

Çin'deki en büyük eve teslim yemek siparişi programı Ele.me'nin kurucusu ve yöneticisi Mark Zhang'a göre, "Bu sektörün başarısı, tüketiciye etkili ve rahat hizmet sunma yeteneğinde yatıyor". Şanghay'daki üniversite öğrencilerine hızlı ve kolay yemek tedariki için sekiz yıl önce hazırlanan program bugün 70 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve günde beş milyon sipariş alıyor.

ABD'deki yemek teslim şirketleri Grubhub ve Seamless'in ise sadece 7,4 milyon aktif kullanıcısı var ve günlük sipariş sayısı ortalama 271 bin.

Popüler mesajlaşma programı ve Çin'in PayPal'i durumundaki gibi programlarla cepten kolay ve güvenli ödeme olanakları sağlanması da bu sektörün büyümesindeki önemli etkenlerden biri.

Çin'de işgücü ve ulaşım maliyeti diğer gelişmiş ülkelere oranla çok daha düşük olduğundan bu tür hizmetler de daha ucuz.

Bugün Çin'de yemek, eğlence, güzellik, ebeveynlik, seyahat ve düğün gibi hizmetler içeren yaşam tarzını talep edenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi karşılayacak çok sayıda program da var.

Şehirlerde yaşam hızlı olduğundan Çinli tüketici, temizlikçi ya da çocuk bakıcısını kendisi arayıp bulmak yerine bu tür yöntemlere başvuruyor.

Müşterilerin zenginleşmesi ve şirketlerin hizmetlerini daha rafine hale getirmesi önümüzdeki iki yıl içinde yaşam tarzı hizmetlerine olan talebin çok daha büyük bir artış göstermesi bekleniyor.

Bundan sadece kullanıcılar değil müşterileri artan hizmet sağlayıcılar ve küçük iş sahipleri de faydalanıyor.

Huanhuan Çin'deki değişimi şöyle ifade ediyor: "Annem acıktığında ya da yeni elbise almak istediğinde yakındaki alışveriş merkezine giderdi. Ben ise her şeyi telefonda hallediyorum."