Çinli tenisçi Peng Shuai'yle konuşan gazeteci: Güvende olduğundan hâlâ emin değiliz

Çinli siyasetçini cinsel saldırısını ifşa ettikten sonra uluslararası tenis camiasının güvenliğinden endişe ettiği tenisçi Peng Shuai ile ilk söyleşiyi gerçekleştirenlerden olan gazeteci, kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen mülakatın Peng’in güvenliğine ilişkin endişeleri gidermediğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, güvenliğinden endişe edilen sürecin ardından Fransız gazete L’Equipe’e ilk yabancı basın söyleşilerinden birini veren Peng Shuai, eski başbakan yardımcısı hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunmadığını, “büyük bir yanlış anlaşılma” olduğunu söylemişti.

Söyleşi gerçekleştiği sırada odada çevirmen olarak Çinli bir Olimpiyat yetkilisi olduğu belirtildi.

L’Equipe gazetesinden Marc Ventouillac, Peng’in özgür olduğundan hâlâ emin olmadığını söyledi. Ventouillac “Bu söyleşi, Çin Olimpiyat Komitesi’nin iletişim propagandasının bir parçasıydı” dedi. Ventouillac, odadaki Çinli Olimpiyat yetkilisinin “Peng Shuai’yle ilgili bir sorun yok, gördün mü?” mesajı verdiğini söyledi.

Soruların önceden verildiği söyleşide sorulara bir sansür uygulanmadığını söyleyen Ventouillac, Peng’in tüm sorulara hazırlıklı bir şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Ventouillac, L’Equipe gazetesinin bu söyleşiyi gerçekleştirmekteki amacının Peng’e “yalnız olmadığını göstermek” olduğunu ekledi.

Ne olmuştu?

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da eski başbakan yardımcısı Gaoli Zhang’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Peng Shuai’nin yaptığı paylaşım hızla silinmiş ve bir süre tenisçiden haber alınamamıştı. Uluslararası spor camiası, Peng Shuai’nin nerede olduğunu ısrarla sorduktan sonra tenisçi ortaya çıkmış, durumunun iyi olduğunu söylemişti.