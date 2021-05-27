Çinli teknoloji şirketi TCL'nin Arçelik ile üreteceği akıllı telefon 2 Haziran'da tanıtılacak

Çinli teknoloji üreticisi TCL, Arçelik ile üreteceği yerli akıllı telefon için tarih verdi. Şirket, Arçelik ile birlikte yerli akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Üretim yeri olarak Çerkezköy’ü seçen TCL'nin ilk yerli akıllı telefonu 2 Haziran’da tanıtılacak.

Giriş seviyesine hitap etmesi beklenen telefon için TCL'den yapılan açıklama ise şu şekilde: “Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği firmaları arasında yer alan TCL, Arçelik ile birlikte yerli akıllı telefon üretimine başlıyor. TCL makasıyla Türkiye’de üretilecek ilk akıllı telefonu sizlerle buluşturacağımız 2 Haziran’da online toplantımızda sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağız.”

Dünya'nın haberine göre Çinli TCL’nin Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca daha önce Dünya’ya yılın ikinci çeyreğinde Çerkezköy’de üretime başlayacaklarını ve yüzde 25-30 maliyet avantajının tamamını son kullanıcı fiyatlarına yansıtacaklarını açıklamıştı.

Geçen yıl haziran ayında ise TCL, Bilkom ile televizyon kategorisini de Türkiye pazarına getirmişti. Şirket, paneller dışında tüm üretimi Türkiye’de gerçekleştiriyor. Geçen günlerde de TCL, yerli üretim televizyon gamını genişleterek 3 modele çıkardı.