Çinli teknoloji devi Manhattan büyüklüğünde kent kuruyor

Çin merkezli teknoloji devi Tencent, Çin’de New York Manhattan’ın iş merkezi boyutunda ‘Net City’ isminde bir şehir inşa etmeye hazırlanıyor.

Çinli teknoloji devi Tencent’in akıllı şehir projesinin detayları belli oldu. Yayınlanan planlara göre Manhattan’ın iş merkezi boyutunda olacak kent şirketin çalışanları için hem yaşam hem de ofis alanları sunacak.

Business Insider’da yer alan habere göre şehrin tamamlanması 7 sene sürecek. Yapılan açıklamaya göre otomobil kullanımının minimumda tutulacağı kentte bisiklet ve toplu taşımaya öncelik verilecek.

Çizimlerden anlaşıldığı kadarıyla apartmanların, okulların ve ofis binalarının çatısı tamamen çimle kaplı olacak.

Projenin çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlayan Tencent 2019 yılında NBBJ isimli firma ile anlaşmaya varmıştı. Benzer bir çalışmayı Google, Kanada’da hayata geçirmek için geçtiğimiz yıllarda ilk adımı atmıştı.

Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin altında faaliyet gösteren Sidewalk Labs, Kanada’nın Toronto kentinin kullanılmayan bir bölümüne akıllı bir kent kurma planını duyurmuş ancak proje finansal nedenlerden dolayı iptal edilmişti.