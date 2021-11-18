Çinli siyasetçinin tacizini ifşa eden yıldız tenisçiden haber alınamıyordu; Peng Shuai adına gönderilen mesaj, şüpheleri artırdı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), bir siyasetçi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduktan sonra kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai adına bir e-mail aldıklarını ancak şüpheli bulunduğunu açıkladı.

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai’den üst düzey bir Çinli hükümet görevlisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğundan bu yana haber alınamamıştı.

İki hafta önce yapılan suçlamadan sonra Peng Shuai adına gönderilen bir e-mailde, tenisçi kaybolmadığını ya da güvensiz bir durumda olmadığını, evinde dinlendiğini belirtti.

WTA Başkanı Steve Simon, söz konusu mailin Peng’in güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığını söyledi.

Peng Shuai, Çinli siyasetçi Zhang Gaoli’nin kendisine tacizde bulunduğuna ilişkin bir mesajı Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da paylaşmıştı.

Peng, söz konusu mesajdan sonra herhangi bir yerde görülmemişti. Tenis dünyası, sporcunun güvenliğine ilişkin endişeleri dile getirmişti.