Çinli şirket Koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini duyurdu

Çin'deki bir ilaç şirketi, üzerinde çalıştıkları Koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini duyurdu. Aşının insan üzerinde testlerinin 3 ay içinde bitmesi bekleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Çin devlet medyasına açıklama yapan Sinopharm isimli şirketin genel müdürü Liu Jingzhen, aşının insan testlerinin gelecek üç ay içinde bitirilmesinin beklendiğini söyledi. Şirket, aşının tamamlanmasını geciktirebilecek faktörler arasında, Çin'de virüs bulaşan kişi sayısının az olmasını, bununla birlikte test yapılacak kişi bulmanın güçlüğünü ortaya koyuyor.

Aşının Birleşik Arap Emirlikleri de dahil bazı denizaşırı ülkelerde denendiği kaydedildi. Sinovac isimli Çin merkezli bir biyo teknoloji firması da Brezilya'da aşı testleri yapıyor.