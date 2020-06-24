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Koronavirüs

Çinli şirket Koronavirüs aşısında üçüncü aşamanın deneylerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacak

Aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı düşünülüyor

24 Haziran 2020 16:05

Çinli bir şirketin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu (CNBG) düzenlenen video konferansla, Abu Dabi merkezli bir teknoloji şirketiyle Koronavirüs testlerinin üçüncü aşama testlerinin BAE’de yapılması için anlaşma yaptı. cNBG bünyesinde Vuhan Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen, birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri Çin’de yapılan inaktif aşıların BAE’de yerlileştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

Azalan vakalar yüzünden denek bulamadılar

Çinli aşı şirketinin ülkede uzun süredir çok düşük seviyede seyreden vaka sayıları nedeniyle, aşı testlerinde kullanılacak denek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yabancı bir ülkeyle anlaştığı düşünülüyor. Çin’deki CanSino ve Sinovac Biotech firmaları da daha önce üçüncü aşama klinik deneylere sırasıyla Kanada ve Brezilya’da başlayacaklarını açıklamıştı.

 

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