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Bilim / Teknoloji

Çinli şirket Facebook’un tahtını elinden aldı

Wechat’in sahibi Tencent firması piyasa değeriyle Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu

22 Kasım 2017 01:37

Çinli sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması Wechat’in sahibi Tencent firması piyasa değeriyle Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndaki piyasa değeri gün içinde yüzde 2,38 artarak 523 milyar dolara ulaşan Tencent Holdings Ltd. Facebook’u geride bıraktı.

Tencent bu değer artışıyla Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon’dan sonra dünyadaki en değerli 5. teknoloji şirketi oldu. Çin’deki Wechat sosyal mesajlaşma uygulaması ve WechatPay mobil ödeme sistemi ve Youtube muadili Tencent Video'nun sahibi şirket böylece Asya’nın da en büyük teknoloji şirketi unvanını aldı.

1998’de kurulan Çin’in teknoloji ve sosyal medya devi Tencent Holdings ltd, piyasa değeri olarak e-ticaret devi Alibaba’yı da geride bıraktı.

Çin’de aylık aktif 980 milyon kullanıcısı bulunan Wechat, hem Whatsapp hem de Facebook gibi çalışıyor. Uygulamada günlük 38 milyar mesaj paylaşılıyor.

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