Çinli sanatçı, "Şişman ve Mutlu" adlı sergiyi saldırı kaygısı nedeniyle erteledi

Çin devlet sanatçısı Xu Hongfei’nin İstanbul’da düzenlenmesi planlanan “Şişman ve Mutlu” adlı sergisi, sanatçının “kaygıları” sebebiyle 5 Ağustos’a ertelendi. Çin’de Müslümanlara yapılan baskıyla ilgili yapılan protestolardan çekinen sanatçının, serginin saldırıya uğrama ihtimalinden “kaygı duyduğu” ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; sanatçının Türkiye’nin güvenli olduğuna ikna edildiği öğrenildi. Sanatçının kaygılarını gidermek için serginin ön gösterimi, kendisinin de katılımıyla, 23 Temmuz’da yapılacak. Sergi ise 5-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şişli Belediyesi ise serginin güvenliğini sağlamak için ilgili özel bir güvenlik şirketiyle anlaştı. Sergide sanatçının toplamda 15 eseri Nişantaşı Sanat Parkı, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi ve Şişli Cevahir AVM önünde sergilenecek. İzleyiciler heykellerle temas kurabilecek.