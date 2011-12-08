Çinli 'patroniçe' idam edildi

T24 -

Çin medyasındaki haberlere göre, Wang Ziqi adlı kadın, yüzlerce kadına güzellik salonları ve otellerde tuzak kurup, fuhuşa zorlamaktan geçen yıl idam cezasına çarptırılmıştı.Çin'in güneybatısındaki Çongqing kentinde faaliyet gösteren Ziqi ve kızkardeşinin, kadınların kimliklerine elk koyduğu belirtildi.Çongqing kentined bir süredir, yolsuzluk ve organize suça karşı mücadele yürütülüyor. Kentteki bir mahkeme, geçen yılın Ağustos ayında Ziqi ve kızkardeşini, organize suç orgütü kurmak ve liderliğini yapmaktan suçlu bulmuştu.İkilinin kadınları fuhuşa zorlamak için, kimliklerine ve kazançlarına el koydukları, yasadışı bir şekilde alıkoydukları iddia ediliyordu.Wang Ziqi, Çongqing'de 2009'dan bu yana idam edilen çok sayıda çete üyesinden biri.Kentin Komünist Parti Başkanı Bo Xilai, kentte yolsuzluk ve suç çetelerine karşı bir kampanya yürütüyo.