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Yaşam

Çinli 'patroniçe' idam edildi

Çin'de bir fuhuş çetesinin liderliğini yapma suçundan mahkum olan bir kadının idam edildiği belirtildi.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Çin'de bir fuhuş çetesinin liderliğini yapma suçundan mahkûm olan bir kadının idam edildiği belirtildi.



Çin medyasındaki haberlere göre, Wang Ziqi adlı kadın, yüzlerce kadına güzellik salonları ve otellerde tuzak kurup, fuhuşa zorlamaktan geçen yıl idam cezasına çarptırılmıştı.
Çin'in güneybatısındaki Çongqing kentinde faaliyet gösteren Ziqi ve kızkardeşinin, kadınların kimliklerine elk koyduğu belirtildi.

Çongqing kentined bir süredir, yolsuzluk ve organize suça karşı mücadele yürütülüyor. Kentteki bir mahkeme, geçen yılın Ağustos ayında Ziqi ve kızkardeşini, organize suç orgütü kurmak ve liderliğini yapmaktan suçlu bulmuştu.

İkilinin kadınları fuhuşa zorlamak için, kimliklerine ve kazançlarına el koydukları, yasadışı bir şekilde alıkoydukları iddia ediliyordu.

Wang Ziqi, Çongqing'de 2009'dan bu yana idam edilen çok sayıda çete üyesinden biri.

Kentin Komünist Parti Başkanı Bo Xilai, kentte yolsuzluk ve suç çetelerine karşı bir kampanya yürütüyo.


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