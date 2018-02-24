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Ekonomi

Çinli otomobil şirketi Geely otomobil devi Daimler'den 7.3 milyon euroluk hisse satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Şubat (DHA) – Çin merkezli Zhejiang Geely Holding şirketinin kurucusu Li Shufu, Almanya merkezli otomobil devlerinden Daimler AG’nin en büyük yatırımcısı olmak amacıyla, şirketten 7

24 Şubat 2018 12:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Şubat (DHA) – Çin merkezli Zhejiang Geely Holding şirketinin kurucusu Li Shufu, Almanya merkezli otomobil devlerinden Daimler AG’nin en büyük yatırımcısı olmak amacıyla, şirketten 7.3 milyar euro’luk hisse satın aldı.
Bloomberg’de geçen hafta yer alan haberde Geely şirketinin borsada gerçekleştirdiği alımlarla yüzde 10’un biraz altında bir konuma geldiği yer almış ve Daimler AG ise hisse satın alma işlemini mevzuat dilekçeleri yoluyla doğrulamıştı. Dilekçede ise Geely şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Shufu’nun hisseyi yatırım fonu yoluyla satın aldığı belirtildi.
Mercedes Benz ana ortaklığına yapılan yatırım Geely’nin Avrupa otomotiv pazarına girişini simgelerken, diğer bir yandan uzun bir süredir devam eden spekülasyonları sona erdirdi. Landesbank Baden-Wuerttemberg şirketinden Stuttgart merkezli analist Frank Biller konuyla ilgili, “Daimler AG’de bir Geely hissesi, şirketin elektrikli araçlar gibi yeni uzmanlıklar kazanabilmelerine yardımcı olacak işbirliğine olan inancını gösteriyor. Aynı zamanda bu anlaşma, Daimler için Çin’de yeni bir yol açıyor” dedi.
Diğer büyük bir yatırımcıyı ağırlayan ve uzun bir süredir olumlu bir gidişatta seyreden Daimler AG, BMW AG gibi lüks araçlarının yanı sıra, daha çok SUV’ler ve sportif araçlara da yer vererek sunumlarını genişletti.
Bloomberg’de yer alan habere göre Daimler AG Sözcüsü Joerg Howe, Almanya merkezli otomobil şirketinin gerçekleşen yatırımı bir güvenoyu olarak gördüğünü söyledi. Howe, “Li Shufu, Daimler’in çok iyi tanıdığı Çinli bir girişimcidir ve Daimler AG kendisinin yetkinliğine ve geleceğe dönük gelişmelerdeki odağına oldukça takdir etmektedir” dedi.

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