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Yaşam

Çinli öğretmenden '15 kilo çekirdekli' ceza

Olayın medyaya yansımasının ardından Zhang, verdiği cezanın uygun olmadığını ve öğrencilerden özür dilemeyi planladığını ifade etti

01 Aralık 2014 15:02

Çin'de bir öğretmen, sınıfta ay çekirdeği yiyerek gürültü yapan öğrencilerine kilolarca çekirdek yeme cezası verdi. Çin’de sosyal medyaya yansıyan olay, ülkenin Hunan eyaletindeki hemşirelik yüksek okulunda yaşandı.

Loudi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Zhang isimli öğretmen, derste tüm uyarılara rağmen ay çekirdeği yiyerek gürültü yapan öğrencilere eşi görülmemiş bir ceza verdi.

Cihan'da yer alan habere göre, gürültü yapan 16 öğrenciyi okulun koridorunda toplayan Zhang, ceza olarak öğrencilerden 15 kilo çekirdek yemelerini istedi. Öğrenciler, ceza olarak yedikleri 2 buçuk kilo ay çekirdeğinden sonra özür diledi ve "hatalarını kabul ettiklerini" söyledi. Bunun üzerine Zhang da verdiği cezayı iptal etti. 

Olayın medyaya yansımasının ardından Zhang, verdiği cezanın uygun olmadığını ve öğrencilerden özür dilemeyi planladığını ifade etti.

 

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