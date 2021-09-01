Çinli öğrenciler “Xi Jinping düşüncesi” ile dolu yeni ders kitaplarıyla okula döndü

Çin Komünist Partisi, kişilik kültünü yedi yaşındaki çocuklara kadar genişletmeyi ve yeni nesil vatanseverler yetiştirmeyi amaçlayarak yeni eğitim yılına başladı. Çinli öğrenciler Devlet Başkanı“Xi Jinping düşüncesi” ile dolu yeni ders kitaplarıyla okula döndüler.

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The Guardian'ın haberine göre, eğitim bakanlığı, Xi'nin siyasi ideolojisinin, ilkokullardan lisansüstü programlara kadar ulusal müfredata dahil edeceğini söyledi.

Yeni müfredatla ilgili hükümet bildirisine göre, ilkokul öğretmenleri “genç kalplere partiyi, ülkeyi ve sosyalizmi sevmenin tohumlarını ekecek"

Xi'nin vatanseverlik ve görev üzerine yaptığı alıntıların yanı sıra vatandaşlarla yaptığı toplantılardan anekdotlarla döşeli ders kitapları, ülkenin havacılık endüstrisi ve “modern sosyalist büyük güç” olma yolu gibi karmaşık konulara da yer veriyor.

Çin araştırmacısı Adam Ni, "Çin uzun zamandır çocuklara vatanseverlik ve siyasi eğitim veriyor. Ancak, yeni müfredat Xi kültünü teşvik etmek kadar daha büyük milliyetçilik duygusu aşılamakla ilgili” dedi.