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Dünya

Çin'de Xi Jinping'in ideolojisi eğitim müfredatına ekleniyor; "Gençlerin Marksist düşünce geliştirmesine yardım edecek"

Yeni müfredatla ilgili Çin Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı

25 Ağustos 2021 10:32

T24 Dış Haberler

Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping’in siyasi ideolojisini eğitim müfredatına dahil ediyor.

BBC’de yer alan habere göre, Çin Eğitim Bakanlığı, müfredate “Xi Jinping düşüncesi” dersi ekleneceğini ve bu dersin “gençlerin Marksist düşünce geliştirmesine yardım edeceğini” duyurdu.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dersin amacının “ahlaki, entelektüel, fiziksel ve estetik temelde sosyalizmin inşa edicileri ve varislerini geliştirmek” olduğu belirtildi.

Global Times ise müfredatla ilgili şu yenilikleri paylaştı “İlkokullarda ülkeye, Çin Komünist Partisi’ne ve sosyalizme sevgi geliştirilecek. Orta okullar, öğrencilerin temel siyasi yargılar ve fikirler oluşturması için derslerden oluşacak”

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