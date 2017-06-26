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Dünya
Deutsche Welle

Çinli muhalif yazar sağlık nedeniyle serbest

Nobel Barış Ödül sahibi Çinli muhalif yazar Liu Şiaobo, ileri evrede karaciğer kanseri teşhisi konulması nedeniyle sağlık gerekçesiyle şartlı olarak serbest bıkarıldı.

26 Haziran 2017 15:29

Nobel ödüllü Çinli yazar Liu Şiaobo'nun avukatı Mo Shaoping, yazarın hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Liu'nun ziyaret edilmesine izin verilip verilmediği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Rejim karşıtı tutumu ve yazılarıyla tanınan Çinli insan hakları savunucusu Liu, devleti yıkmaya yönelik girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle 2009 yılı Mayıs ayında 11 yıl hapse mahkûm edilmişti. Liu bundan bir yol sonra, 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Çin ödülün açıklanmasının ardından tepki göstermiş, Norveç ile diplomatik ilişkileri dondurmuştu.

Liu'nun tutuklanmasının nedeni İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 60’ıncı yıl dönümünde yayınlanan ve Charta 08 olarak adlandırılan manifestoyu hazırlayan kişi olmasıydı. Charta 08, Çin’in siyasi açıdan modernleşmesine yönelik bir manifestoydu. Bildiride kuvvetler ayrılığı, düşünce özgürlüğü ve siyasi partiler için özgür rekabet talebinde bulunuluyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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