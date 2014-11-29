Çinli milyoner kazandığı paralarla köyündeki herkese villa yaptı

Çin’in Xinyu kentinde bulunan Xiongkengköyünde doğan milyoner iş adamı Xiong Shuihua, dikkat çeken bir karara imza attı. Shuihua, köyde yaşayan herkese lüks evler yaptırdı.

'Köklerimi unutamadım'

Telegraph’ın haberine göre, “ne yapacağını bilmediğinden fazla parası olduğu” için köylülere ev yaptıran iş adamı, bu projesi için milyonlarca dolar harcadı. 54 yaşındaki Shuihua, “Nasıl harcayacağımı bilmediğimden fazla para kazandım ve köklerimi unutmadım. Her zaman borçlarımı öderim ve gençlik yıllarımda bana yardımcı olan insanlar ve aileme borcumu ödediğime emin olmak istedim” sözleriyle kararının gerekçesini açıkladı.

90 ailenin yaşadığı köyde 72 aile yeni dairelere taşınırken, 18 aileye lüks, müstakil villalar hediye edildi. Shuihua, yaşı ilerlemiş ve gelir durumu kötü kişilere bedava yemek verileceğini de sözlerine ekledi.