

Son bir yıl içinde sadece Çin Halk Cumhuriyeti’nde 72 kişinin daha dolar milyarderleri arasına katılmasıyla birlikte bu unvana sahip olan Çinlilerin sayısı 430’a çıktı. Çin böylece 537 dolar milyarderine sahip Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından ikinci sırayı aldı. Bu veriler, her yıl dünyanın en zenginleri listesini açıklayan ünlü Amerikan ekonomi dergisi Forbes'in Çinli rakibi Hurun Listesi'nden.

Çinli milyarder sayısı artıyor

Hurun Listesi’nin kurucusu Rupert Hoogewerf, Çin’in ekonomik açıdan 'mükemmel' bir yılı geride bıraktığını belirtiyor. Dünyadaki dolar milyarderlerinin yüzde 23'ünün Çinli olduklarını dile getiren Hoogewerf’e göre, Çinli milyarder sayısı yakında Amerika Birleşik Devletleri’ndekileri geçecek.

Listenin üçüncü sırasında ise yaklaşık 100 milyarderi olan Hindistan yer alıyor. Rus milyarderler ise ulusal para birimi Ruble’nin değer kaybı ve ülkede yaşanan ekonomik kriz sebebi ile oldukça zor bir yılı geride bıraktı. Bu nedenle Ruslar, Hurun Listesi’nde dördüncü sırada yer alıyor. 72 dolar milyarderi ile Almanya, İngiltere’nin ardından beşinci sırada. Süpermarket zinciri Lidl’in 75 yaşındaki kurucusu Dieter Schwarz 36 milyar dolar olduğu tahmin edilen serveti ile dünyanın en zengin on insanından biri aynı zamanda.

Yokluktan gelen milyarderler

En zengin kişiler listesinin birinci sırasında ise tanıdık bir isim olan Bill Gates yer alıyor. Microsoft’un kurucusu Gates yaklaşık 85 milyar dolarlık bir servete sahip. Çin Halk Cumhuriyeti’nin en zengin vatandaşı, güneş enerjisi sektöründe faal olan Li Hejun. Li, listede kendine 28'inci sırada yer buluyor. Hemen ardında, 29'uncu sırada da bir başka Çinli Jack Ma var. Jack, ünlü alışveriş sitesi alibaba.com’un kurucusu. Kişisel servet listesinde arka sıralarda kalan Çinli milyarderlerin neredeyse hepsi, sahip oldukları bir ortak özellikleri ile göze çarpıyor. O da Çinli milyarderlerin büyük çoğunluğunun kurdukları şirketlerle sıfırdan başlayarak bugünkü seviyeye gelmiş olmaları. Rupert Hoogewerf de, yokluktan gelen ve özel okullarda okumayan bu kuşağın Çin'de servet biriktiren ilk kuşak olduğunu ifade etti.

Ancak ABD'de de hala masalsı yükselişler yaşanıyor. Bunun dünyaca bilinen en iyi örneği Mark Zuckerberg. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Zuckerberg şu an 30 yaşında ve tam tamına 44 milyar dolarlık bir servete sahip. Bu serveti ile de dünyanın en zengin yedinci insanı aynı zamanda.