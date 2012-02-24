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Yaşam

Çinli köylüler doğalgazı balonla taşıdılar!

Çinli köylüler, çevrelerinde bulunan doğalgaz kuyularından faydalanmak için değişik yönteme başvurdu.

24 Şubat 2012 23:00

 

T24 -  Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin yoksul Binzhou bölgesinde yaşayan köylüler, plastik balonları doğalgazla doldurup evlerinin yolunu tutuyor.
 
Beijing Evening News gazetesinin haberine göre, Binzhou kasabası yakınlarında yer alan petrol ve doğalgaz havzasında çalışan işçiler, yöntemin tehlikesi konusunda tüm uyarılarılarına rağmen köylülere mani olamıyor. 
 
Yanlarında getirdikleri balonları gaz vanalarına bağlayan köylüler, birkaç dakikada şişirdikleri 5-6 metre genişliğindeki balonları sırtlanarak evlerine götürüyor. 

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