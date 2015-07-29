Takma kirpik kullanan kadının gözünden 20 bit çıktı!

Çin'de gözündeki şiddetli kaşıntı ve akıntı şikayetiyle hastaneye giden kadın, enfeksiyon kaptığını zannederken doktor gözünde 20'ye yakın bit buldu.

Daily Mail'in haberine göre, ismi Zhang olarak açıklanan Çinli kadın enfeksiyon kaptığını düşünüyordu. Gözünde kaşıntı şikayeti olan kadının oğlu göz kapağının altında hareket eden şeyler görünce hemen bir sağlık kuruluşuna gitti.

Hastanede hemşireler ve doktorlar göz kapağının altındakileri görünce şoke oldu. Kadının kirpik diplerinde 20 civarında bitin yaşadığı ortaya çıkarıldı. Bitler teker teker çıkarılırken bu bölgede bit yaşamasının sebebi olarak hayvanlarla yakın temas ve takma kirpikler gösteriliyor.

Doktorlar bitleri önce başka bir parazit zannettiklerini ancak mikroskop altında incelediklerinde bit olduklarını fark ettiklerini açıkladı. Doktorlar kadının gözünü sterilize ettikten sonra cımbız ile bitleri temizlediklerini belirtti.