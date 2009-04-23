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Yaşam

Çinli işçi 25 metreden düşerek öldü

23 Nisan 2009 17:29

Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesi'nde yapımı devam eden termik santral inşaatında çalışan Çinli işçi 27 yaşındaki Xıan Peng Lı, 25 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Eren Holding tarafından yaptırılan termik santral inşaatında meydana geldi. Termik santralin montaj işini yapan Çinli firmada çalışan Xıan Peng Lı, montaj çalışması sırasında dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Lı, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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