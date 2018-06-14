Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle, Çin ve Türkiye ülke arasında turizm faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla sürdürülen temaslar sonucunda, Çin’in en büyük havayolu şirketi China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlanıyor.

TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet tarafından gerçekleştirilen, hedeflenen bir milyon Çinli turist sayısının ulaşılma amacıyla Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılırken, China Southern ve Hainan Airlines şirketleri Çin-Türkiye arasında sefer başlatacaklarını açıkladılar.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “Çin’in en büyük havayolu olan China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında seferlerin başlaması için olumlu yaklaşım oluştu” dedi.

En geç iki ay içerisinde bir ziyaret daha gerçekleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Bayındır, şöyle devam etti:

“Pekin-İstanbul uçuşlarının 2018 yılı son periyodunda haftada dört frekans, Pekin/Urumçi-İstanbul uçuşlarının ise haftada dört frekans olarak 2019 yılı ikinci periyodunda planlandığı, söz konusu seferlerin düzenlenmesi konusunda Türk makamlarına en geç Haziran 2018 ayı içerisinde başvuru yapılacağı iletildi.”

“İki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor.

“İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. Bunun olmaması için hiç bir sebep yok. Çünkü iki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi.

“Çinli turistlerin Türkiye ilgisindeki artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin\'in tarihi İpek Yolu\'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013\'te açıklanan inisiyatif kapsamında “Kuşak ve Yol Girişimi gibi olumlu gelişmeler söz konusu.”

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