Çinli heyet Türk kuru üzümü için Alaşehir'de

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- TÜRKİYE\'den kuru üzüm ithal etmeyi düşünen Çinli bir firmanın yetkilileri, Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki Tariş entegre tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çin, ABD yerine Türkiye\'den kuru üzüm ithal etme kararı aldı. Bu kapsamda Çin\'den gelen bir firmanın yetkilileri, Türkiye\'nin en büyük kuru üzüm ihracatçılarından birisi olan Tariş\'in Alaşehir\'deki entegre tesislerini gezip, inceleme yaptı. 3 kişilik Çinli heyetin ziyaretinin ardından açıklama yapan Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, \"Türkiye ile Çin arasındaki iyi ilişkiler kapsamında, diplomatların olumlu yaklaşımları ile kurulan bağlantılar sayesinde Türk üzümü inşallah Çin\'de tüketilmeye başlayacak. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Çin, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bir ülke. Dünyanın en fazla yaş üzüm üreten ülkeleri arasında birinci sırada olmasına rağmen, üretimin yüzde 83\'ünü yaş, taze üzüm olarak tüketiyor, yüzde 12\'si şaraplık olarak kullanılıyor. Sadece yüzde 6\'sını kurutuyor. Çin, bugüne kadar ABD\'den ithal ettiği kuru üzümü, son günlerde Türkiye ile iyi ilişkilerinden dolayı, Türkiye\'den alma kararı aldı. Bu doğrultuda, Çin heyetleri sık sık Türk üzümü için ülkemize gelmeye başladı\" dedi.

\"Türkiye\'nin üzüm ambarı Alaşehir\'dir\" diyen Türker, \"Türkiye\'nin en fazla kuru üzüm ihracatı yapan işletmelerden birisi olan Tariş entegre tesisleri de Alaşehir\'de hizmet vermektedir. Alaşehir\'de hizmet veren tesislerimizi uzun yıllardır ilk kez bir Çin heyeti ziyarete geldi. Çin heyeti tesislerimizde incelemelerde bulundu. Tesislerimizi, tesislerimizde işlenen üzümümüzü çok beğendiler. Görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah ileriye dönük iyi sonuç alacağımız kanaatindeyim. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekir\" diye konuştu.

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