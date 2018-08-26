Çinli geline zeybekli, Roman havalı Türk düğünü

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinden Berk Barlas (29), çalışmak için gittiği Çin\'de tanıştığı Sandra Pinto (27) ile evlendi. Çinli gelin için Türk geleneklerine göre kına gecesi yapılırken çift, düğünlerinde önce zeybek oynadı daha sonra ise Roman havasında göbek atıp gönüllerince eğlendi.

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan aşçı Berk Barlas, 7 yıl önce çalışmak için Çin\'e bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong\'a gitti. İtalyan restoranında aşçı olarak çalışan Barlas, 3 yıl önce bir arkadaşının doğum gününe gittiğinde Çinli Sandra Pinto ile tanıştı. Arkadaşlıklarını sosyal medya üzerinden sürdüren Sandra Pinto ve Berk Barlas bir süre sonra evlilik kararı alıp ailelerine durumu bildirdi. Geçen ay Makao adasında evlenen ve orada resmi nikah yapan çift, Türkiye\'ye dönerek düğünlerini de Edirne\'de yaptı. Önceki akşam Uzunköprü ilçesinde Çinli gelin Sandra Pinto\'ya Trakya geleneklerine göre kına gecesi yapılırken, Edirne merkezinde ise düğünleri yapıldı.

MİZANSEN NİKAH KIYILDI

Karaağaç Mahallesi\'ndeki düğüne Çin\'den Sandra Pinto\'nun annesi Violeta, babası Jose Pinto ile yakın arkadaşları geldi. Pinto çifti, Berk Barlas\'ın annesi Gönül, babası Ayhan Barlas ile birlikte misafirleri kapıda karşıladı. Gelin Sandra Pinto, düğüne gelen aile büyüklerinin elini öptü. Ardından tiyatro oyuncusu ve komedyen Umut Avcı, nikah cübbesi giyerek mizansen nikahlarını kıydı. Avcı, damat Berk Barlas\'a \"Gelin Türkçe bilmiyor değil mi? Bak bu köprüden önceki son çıkış\" diye espri yaptı. Damat Barlas ise \'son kararım evet\' dedi. Gelin Sandra Pinto da \'Kimsenin baskısı altında kalmadan Berk Barlas\'ı eş olarak kabul ediyor musun?\' sorusuna Türkçe olarak \'evet\' cevabı verdi. Gelin Sandra Pinto\'nun Çin\'den gelen arkadaşları düğün bahçesinde gösteri yaparak çifti kutladı. Gelin Sandra da danslarında onlara eşlik etti.

ÇİNLİ GELİN ZEYBEK OYNADI

Düğünde pasta kesilmesinin ardından Sandra Pinto ve Berk Barlas çifti zeybek oynadı. Düğüne katılanların alkışlarıyla destek olduğu gecede Roman Halk Dansları topluluğu roman havalarında göbek atarak gösteri yaptı. Ardından piste çıkan Sandra ve Berk çifti, Roman havalarında göbek atıp yakınlarıyla birlikte gönüllerince eğlendi. Avukat olan Sandra Pinto, Türk geleneklerine göre evlenmekte dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Türk kültürü muhteşem ve yoğun bir kültür. Türkiye\'yi çok beğendim, şu anda çok mutluyuz. Baklava tatlısı çok seviyorum, özellikle Antep fıstıklı olanını seviyorum\" dedi.

Tanışma hikayelerini anlatan Berk Barlas ise şunları söyledi:

\"Bundan yaklaşık 3 yıl önce biz, bir arkadaşımızın doğum günü partisinde tanıştık. Daha sonra ben arkadaşım aracılığı ile Sandra\'nın sosyal medya hesaplarını buldum. Oradan mesajlaşmaya başladık. Buluşmalardan sonra arkadaşlığımız devam etti. Bu şekilde tanışmış ve arkadaş olmuş olduk. Daha sonra ilişkimiz ilerleyince ailelerimizi tanıştırdık. Evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Türk geleneklerine göre düğün yaptık çok mutluyuz.\"

Evlendikten sonra Makao adasında yaşamaya devam edeceklerini kaydeden çift, düğünde yakınlarıyla birlikte gönüllerince oynayıp eğlendi.

FOTOĞRAFLI