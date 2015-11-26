Çinli gazetecinin hukuk savaşı



Çin'in muhalif gazetecilerinden eski DW çalışanı 71 yaşındaki Gao Yu nisan ayında 'devlet sırlarını sızdırmak' suçundan yargılanmış ve yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Gazetecinin karara itiraz etmesi üzerine dava yeniden görüldü. Yetkili mahkeme, 71 yaşındaki gazetecinin cezasının iki yıl indirilmesine hükmetti. Gazetecinin avukatı Mo Shaoping, "Savunma makamı Gau Yu'nun suçsuz olduğunu hep söyledi" dedi. Avukat, kararı 'durumdaki hafif bir iyileşme' sözleriyle değerlendirdi. Avukat, kalp hastası Gau Yu'nun sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını ve hala 'kötü' olduğunu belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) aktivist Maya Wang, yeni hükmün uluslararası baskıların sonuç verdiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Wang, şimdi de uluslararası toplumun Gao Yu'nun sağlık sorunları nedeniyle serbest kalması için baskı yapması gerektiğini belirtti.

"9 numaralı belge"

71 yaşındaki gazeteci Gao Yu geçen yıl tutuklanmış, Çin devlet televizyonu, gazetecinin "suçunu itiraf ederken" kaydedilmiş görüntülerini yayınlamıştı.

Gao Yu'nun "gizlilik derecesi yüksek bir belgeyi" 2013 yılında, merkezi bir yabancı ülkede bulunan bir web sitesine ilettiği ileri sürülüyordu.

Gözlemciler, gazetecinin ilettiği öne sürülen belgenin "9 numaralı belge" olarak anılan bir yazının olabileceğine dikkat çekiyor. Belgede, "Batılı tarzda basın özgürlüğü ve insan haklarının yol açabileceği tehditler" üzerinde duruluyor.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Gao Yu'nun avukatı temyize gideceklerini açıklamıştı.