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Dünya

Çinli gazetecilerden sansüre tepki!

Southern Weekly gazetesinin eski çalışanları, sorumlu yetkilinin gazetenin bir başyazısını Komünist Parti'ye övgüye dönüştürdüğünü söyleyerek istifasını istedi

05 Ocak 2013 16:48

 

Çin'de önde gelen gazetelerden biri, uygulanan sansürü protesto ederek propagandadan sorumlu yetkiliyi istifaya çağırdı.
 
Southern Weekly gazetesinin eski çalışanları ve stajyerleri propagadandan sorumlu yetkilinin gazetenin bir başyazısını Komünist Parti'ye övgüye dönüştürdüğünü söyleyerek istifasını istedi.
 
Tartışmadan hemen önce siyasi reform çağrısı yapan bir yazı yayınlayan liberal bir derginin internet sitesi kapatılmıştı.
 
Muhabirler sansür tartışmasının Çin'in yeni liderlerinin reformlara açık olup olmayacağını göstereceğini belirtti.
 
Sansür sınırılarını zorlayan araştırmaları ve haberleriyle tanınan Southern Weekly gazetesindeki gerginlik, yeni yıl baskısında çıkacak anayasal hakların korunmasına ilişkin bir başyazının son dakikada değiştirilerek Komünist Parti'nin erdemlerini öven bir yazıya dönüştürülmesi üzerinden başladı.
 
 

'Ağır bir müdahale'

 
 
Gazetenin önde gelen 35 eski çalışanı ve 50 stajyer, iki açık mektup yayınlayarak, yapılan değişikliğin "ağır bir müdahale" olduğunu söyledi, ve propagandadan sorumlu yetkili Tuo Zhen'i istifaya çağırdı.
 
Mektupta, "medya güvenilirliğini ve etkisini kaybederse, iktidar partisi nasıl sesini duyurabilir ya da halkını ikna edebilir" denildi.
 
BBCChinese.com editörü Zhuang Chen, gazete çalışanları ve parti yetkilileri arasında ilk defa böyle doğrudan bir çatışma yaşandığını söyledi.
 
Çin'in popüler blog sitelerinden Sina Weibo'da, Southern Weekly tartışması gibi çok sayıda arama sözcüğünün filtrelendiği ileri sürüldü.
 
 

'Muhalif fikirler bastırılıyor'

 
 
BBC muhabiri Martin Patience, bir yandan devlet medyasının ülkenin yeni liderlerinin reformlara açık olduğunu göstermeye çalışırken, bir yandan muhalif fikirlerin bastırıldığını söyledi.
 
Patience, reform yanlısı birçok kişinin daha fazla ifade özgürlüğü ve demokrasi olmadan Komünist Parti'nin ciddi bir infial ile karşı karşıya kalacağını söylediklerini aktardı.
 
Çin medyasını denetleyen propaganda birimleri sıklıkla yayınların içeriğini parti ideolojisini yansıtacak şekilde değiştirdi. (bbcturkce)
 

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