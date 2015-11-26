Çinli gazeteci serbest



Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, 71 yaşındaki Çinli muhalif gazeteci Gao Yu şartlı tahliye edildi. Temyiz mahkemesinin kalp hastası Yu'nun hapis cezasının geri kalan kısmını cezaevi dışında da tamamlayabileceğine hükmettiği bildirildi.

Gao'nun avukatı Mo Shaoping, müvekkilinin akşam saatlerinde ailesi tarafından alınabileceğini söyledi. Avukat, "Evine gidebilir ve tedavisini devam edebilir" dedi.

Mahkemeden ilk gelen haberlerde Yu'nun 7 yıllık hapis cezasının 2 yıl indirildiği bildirilmişti. Ancak mahkemenin Gao'nun sağlık durumuna ilişkin doktor raporlarını ve hastane belgelerini ayrıntılı şekilde incelediği ve sağlık durumunun gerçekten de 'çok ciddi' olduğu kanısına vardığı, bunun üzerine de şartlı tahliyesine karar verdiği kaydedildi.

Çin'in muhalif gazetecilerinden eski DW çalışanı 71 yaşındaki Gao Yu nisan ayında 'devlet sırlarını sızdırmak' suçundan yargılanmış ve yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

"9 numaralı belge"

71 yaşındaki gazeteci Gao Yu geçen yıl tutuklanmış, Çin devlet televizyonu, gazetecinin "suçunu itiraf ederken" kaydedilmiş görüntülerini yayınlamıştı.

Gao Yu'nun "gizlilik derecesi yüksek bir belgeyi" 2013 yılında, merkezi bir yabancı ülkede bulunan bir web sitesine ilettiği ileri sürülüyordu.

Gözlemciler, gazetecinin ilettiği öne sürülen belgenin "9 numaralı belge" olarak anılan bir yazının olabileceğine dikkat çekiyor. Belgede, "Batılı tarzda basın özgürlüğü ve insan haklarının yol açabileceği tehditler" üzerinde duruluyor.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Gao Yu'nun avukatı temyize gideceklerini açıklamıştı.