Çinli firmalar, "Made in Turkey” etiketiyle mallarını Avrupa’ya satıyormuş

Uluslararası nakliye şirketi DFDS'nin Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, pandemi döneminde global ticarette pay kaybeden Çin'in yarı mamul ya da bitmeye yakın ürünlerini Türkiye’ye getirip üstüne ‘Made inTurkey’ etiketi basıp ihraç ettiğini söyledi.

Dünya gazetesinden Yasemin Salih'e konuşan Pamukçu'ya göre, küresel ticarette pandemi döneminde Batı’da kayıp yaşayan Çin, açığı “Türkiye formülü” ile kapatmaya çalışıyor. Son dönemde Çin’in özellikle Avrupa’ya ihracatta Türkiye’yi üs olarak kullanmaya başladığını söyleyen Fuat Pamukçu, “Çin, Avrupa pazarını hedefleyerek Türkiye’ye yüklü miktarda mal sevk etmeye başladı” dedi.

Çinlilerin daha çok yarı mamul ya da bitmeye yakın ürünlerini Türkiye’ye getirip yığdıklarını ifade eden Pamukçu, şunları söyledi:

“Bu ürünler Türkiye’de tamamlanıyor, sonra da üstüne ‘Made in Turkey’ etiketi basılıp ihraç ediliyor. Bu durum son dönemde birçok ürün grubunda yoğun olarak yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Çinli Cosco Pasific tarafından alınan Kumport Limanı da bu hattın önemli duraklarından oldu.”