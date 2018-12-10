Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde, iş insanı Şerif Karaaslan\'ın Mırgan Dağı\'nda açacağı maden ocağına, Çinli bir firma da 3 milyon dolarlık yatırımla ortak oldu. Yeni açılacak 2 ayrı ocakta, Çermik\'te ilk kez bulunan, \'Fırat grisi\' ve \'Botaçina bej\' isimleri verilen mermer taşı çıkarılacak.

Mermer ocağı sahibi Şerif Karaaslan, yeni açacakları ocağın, Çermik ile Çüngüş ilçeleri sınırları arasındaki Mırgan Dağı’nda olacağını söyledi. Mırgan Dağı\'nda açacakları 2 ayrı ocakta ise \'Fırat grisi\' ve \'Botaçina bej\' adı verilen mermer taşının çıkarılacağını kaydeden Karaaslan, Çinli bir firmanın 3 milyon dolarlık yatırımla ortak olduğunu söyledi.

ÇIKARILAN MERMER ÇİN\'E İHRAÇ EDİLECEK

Çermik’e doğrudan ilk kez yurtdışından yatırım ortaklığı yapılacağını anlatan Karaaslan, \"Gerçekten bu çok önemli bir yatırım. 3 milyon dolar demek yaklaşık 16 milyon lira parayla da trilyon liralık yatırım demektir. Bursa’da bir süre önce açılan fuara katılmamızın semeresini aldık. Burada çeşitli ülkelerdeki şirketlerin temsilcileri ile bir araya geldik, görüştük. Çinliler, yeni açacağımız ve ilk kez ilçemizde çıkarılacak olan \'Fırat grisi\' mermer ocağımıza ortak olma teklifi getirdi. Biz de kabul ettik. Ayrıca Gaziantepli bir firma da yine ortak oldu. Bu ocakta onlarca işçi çalışacak. Yeni makine ve ekipmanlar alınacak. İlçemize ve ülkemize bu ocaktan döviz kazandıracağız. Bir başka ocağımızda da \'Botaçina bej\' denilen ayrı bir mermer çeşidi daha çıkarılacak\" dedi.

Çinliler ile yaptıkları ortaklıkla çıkaracakları \'Fırat grisi\' mermerden aylık bin ton mermerin Çin’e gönderileceğini ifade eden Karaaslan, \"Mermer bloklar halinde TIR’larla Mersin’e, oradan da gemilerle Çin’e gönderilecek. Ocağı çok kısa sürede üretime açacağız. Bütün görüşmeler ve bağlantılar tamamlandı\" diye konuştu.

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