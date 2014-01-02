Çinli 'çöpçüler kralı' New York Times'a talip

‘Geri dönüşüm’ sektöründen bir servet kazanan Çinli Chen Guangbiao, yıllardır New York Times’la çalışmak istediğini ve yakında gazetenin büyük bir hissesini alabileceğini iddia etti. Chen’in açıklamaları sonrası gazetenin hisseleri yüzde 4 fırlasa da ‘patron’ Arthur Sulzberger Jr’ın geçen yıl açıkladığı üzere satışı düşünmediği biliniyor. Chen’in gazeteyle ilgilendiğini açıklaması üzerine, New York Times kendisine telefonla bazı sorular yöneltti.

Times’ın haberi yok!

Çinli işadamı, önümüzdeki hafta New York Times yetkilileriyle bir görüşme ayarladığını ve dünyanın en etkili yayını olarak gördüğü gazete için teklifini sunacağını açıklasa da, gazetenin sözcülerinden Eileen Murphy, “Böyle bir toplantı hakkında bilgimiz yok” dedi. Chen gazeteyi alabilirse dünya barışına katkıda bulunacağını ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışacağını da söyledi.

Birisi Hong Kong’lu, iki yatırımcıyla birlikte hareket ettiğini söyleyen Chen Guangbiao, gazeteden önemli oranda hisse almak için 1 milyar doları bir araya getirdiklerini iddia etti. New York Times’ın borsada işlem gören hisselere göre değeri 2.4 milyar dolar civarında.

Şirketin hisse yapısı gereği, New York Times’ı 1896 yılında satın alan Adolph S. Ochs’un mirasçıları, ellerindeki B tipi hisselerle yönetimi sürdürüyor. Borsada işlem gören A tipi hisseler ise geçen yıl yüzde 86 değer kazanmıştı.

Her Çinliye bir gazete

Chen gazeteyi aldığı takdirde, Çin’deki her eve bir New York Times girmesi için çalışacağını belirterek, “Çin çok büyük bir pazar, kaçırılmayacak kadar büyük” dedi.

Bu satın almanın gerçekleşmemesi durumunda Chen ABD’de başka medya şirketlerinin peşine düşeceğinin sinyalini de verdi.

Havalı eylemci

Yaklaşık 800 milyon dolarlık bir serveti bulunan Chen Guangbiao yaptığı renkli eylemlerle sık sık adından söz ettiriyor. Bir ara hayırseverliğe dikkat çekmek için yolda insanlara para dağıtan Chen, çevre kirliliğini hatırlatmak için konserve temiz hava üretince çok konuşulmuştu.

New York Times’ın Çin’de bir bürosu olmasına rağmen, eski Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun akrabalarının gizli servetini konu alan bir haber yaptığı için, 2012 yılı sonundan bu yana gazetenin internet sitesine erişim Çin’de yasak.