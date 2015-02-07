Çinli çoban tarlada 8 kilo işlenmemiş altın buldu

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Berek Sawut adlı çoban, hayvanlarını otlatmaya çıkardığında sekiz kilo işlenmemişaltın buldu.

Radikal'de yer alan habere göre, sarı renkte, 8 kilo ağırlığında, 23 cm boyunda, 8 cm yüksekliğinde ve 18 cm genişliğindeki taşı kuyumcuya götüren Sawut, bulduğu parçanın yüzde 80’inin saf altın olduğunu ve 200 bin İsviçre Frank’ı değerinde olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.



Çin yasalarına göre bu çeşit bulunan herhangi bir şeyin bulana ait olduğu biliniyor. Bu durumu öğrenen Çinli çoban ise ortadan kayboldu.