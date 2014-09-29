Çinli çiftçi kendi tankını yaptı

Çin'in Shenyang şehrinin Kangping ilçesinde yaşayan çiftçi Li Guojun, küçükken filmlerde izlediği tankları sürme hayalini arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi.



Cihan Haber Ajansı’ndan Osman Erol’un haberine göre, tankın boyu 6, genişliği de 2,5 metre; ağırlığı 2,5 ton olan tankın saatteki hızı ise 20 kilometreyi buluyor.



Li, rüyasını gerçekleştirmek için 2014 yılının başında tank yapma düşüncesini birkaç arkadaşına açtı. Üretimde her hangi bir deneyimleri olmayan arkadaşları da Li’nin kararını destekledi. Önce bir tank maketi alarak onu taklit etme başladılar. Altı ay sonra, Li ve arkadaşları istedikleri tanktan "008 ve 009" seri numaralarıyla iki adet üretmeyi başardılar.



Çin medyasına göre, tankı süren Li, sürmenin çok gurur verici ve prestijli bir duygu olduğunu ifade etti.