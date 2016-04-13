Çinli çift eşcinsel evlilik davasını kaybetti

Çin'de bir mahkeme eşcinsel bir çiftin kayıtlara evli olarak geçemeyeceği yönünde karar verdi.

Çin'deki ilk emsal davada Sun Wenlin ve Hu Mingliang isimli iki erkek birlikteliklerinin kayıtlara geçmesi yönündeki taleplerinin reddedilmesinin ardından Changsha şehrindeki yetkilileri mahkemeye vermişti.

Ocak ayında ise yerel bir mahkeme davayı görmeye karar vererek Çin tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Çin yasal olarak eşcinsel evlilikleri tanımıyor ancak ülkede LGBTİ hakları konusunda farkındalık artıyor.

Bugün duruşmaya katılan 27 yaşındaki Sun ile 37 yaşındaki Hu'ya destek için yüzlerce kişi mahkeme binası önünde toplanarak tezahüratta bulundu.

Yetkililer yalnızca 100 destekçinin binaya girmesine izin verdi.

Mahkeme duruşma başladıktan bir kaç saat sonra davayı düşürdü.

Çiftin avukatı Shi Funong kararın aleyhte olmasını beklediklerini ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmediklerini söyledi.

Shi "Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin yasalarının ruhuna aykırı" dedi.

Sun mahkemenin kararını temyize götüreceğini açıkladı.

Eşcinsel çift geçen yıl Haziran ayında birlikteliklerini kayıt ettirmek istemiş, reddedilmesi üzerine Aralık ayında yerel makamlara dava açmıştı.

Sun ayrıca dava açtıktan sonra polisin onu ziyaret ettiğini ve davadan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığını da söyledi.

Ocak ayında yerel medyaya konuşan Sun "Evlilik yasasının orijinal metninde bir erkek ve bir kadın ifadesi bulunmuyor. Onun yerine karı-koca var. Ben şahsen bu terimin sadece heteroseksüel çiftleri değil eşcinsel çiftleri de içerdiğini düşünüyorum" demişti.