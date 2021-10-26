Çinli bir gayrimenkul şirketi daha temerrüde düştü

Çin'deki gayrimenkul krizine her geçen gün yeni şirketler ekleniyor. Evergrande ve Fantasia'nın ardından bir şirket daha vadesi gelmiş kuponun ödemesini yapamadığı açıkladı.

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Modern Land'in kupon ödemesini kaçırdığını açıklamasıyla Evergrande Group'un borç krizinin sektöre yayılacağı endişeleri arttı.

Dünya'nın aktardığına göre Modern Land (China) Co Ltd, "beklenmedik likidite sorunları" nedeniyle vadesi dün gelmiş olan yüzde 12.85 faizli kuponun ana para ödemesini ve faiz ödemesini yapamadığını açıkladı.

Çin Devlet Planlama Teşkilatı, likiditeye dair artan endişelerin ardından bugün büyük miktarda dolar cinsi borcu olan gayrimenkul şirketleriyle toplam ihraç miktarları ve ödeme kabiliyetlerine ilişkin görüşecek.