Çinli bilimadamından aşı uyarısı

Çin Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi baş epidemiyoloji uzmanı Zeng Guang, aşıların güvenli olduğunu belirterek, halka domuz gribi aşısı olma çağrısında bulundu.



Çinli uzman, Şinhua haber ajansına verdiği demeçte, aşı olunmaması durumunda bunun ileride sınırsız sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.



Ciddi Domuz gribi vakalarının arttığına işaret eden Zeng, Çin'in sağlık çalışanı ve teçhizat kapasitesinin zorlanabileceğine ve bu nedenle hazırlık yapılmasının gerekli olduğuna dikkati çekti. Zeng, Domuz gribi salgınının kış ve ilkbahar aylarında zirveye çıkacağını ileri sürdü.



Çin'de şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişinin aşı olduğunu ve ciddi reaksiyon görülmediğini anlatan Zeng, “hiçbir aşı risksiz değildir, ama aşının yararları risklerinden çok büyüktür” diye konuştu. Zeng, Çin'de Domuz gribi aşısı üretiminde kullanılan tekniklerin normal grip aşısı üretiminde de kullanıldığını ve “olgunlaşmış teknikler olduğunu” söyledi. Çinli yetkililer aşının geçici ateş ve bitkinlik gibi yan etkilerinin ciddi seviyede olmadığını savunuyor.



Çin'in tanınmış internet sitelerinden sohu.com'un kısa süre önce düzenlediği ankete katılan 2000 kişinin yüzde 54'ünden fazlası güvenlik gerekçesiyle aşı olmayı düşünmediğini belirtmişti.



Bu arada ülkedeki grip vakalarının yüzde 80'ine Domuz gribi virüsünün yol açtığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, havaların soğumasıyla grip salgını mevsiminin başlayacağını hatırlatarak, kontrol ve önleme çalışmalarının zorlaşacağını kaydetti. Bakanlık yetkilileri aşı tedarikinin hızlandırılacağını da duyurdu.



Çin Sağlık Bakanlığı ülkede şu ana kadar 4 kişinin domuz gribinden öldüğünü ve tespit edilen 42 bin 9 vakadan 30 bin 854'ünün iyileştiğini bildirdi.