Çinli bilim insanları araştırdı: Koronavirüs havada asılı kalıp bulaşabilir mi?

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Çin'de Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan kentinde iki hastanede bilim insanları yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) neden olabilecek küçük damlacıkların havada asılı kalabildiğini ortaya çıkardı.

Yeni tip Koronavirüs'ün havada asılı kalıp ulaşıp ulaşamayacağına dair soru işaretleri sürerken, Vuhan'da bilim insanları Koronavirüs'ün genetik kodlarına sahip çok küçük damlacıkları havada asılı tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, daha önce laboratuvar deneylerinde görülen durumun, Çinli bilim insanları tarafından gerçek hayat ortamında test edilmesi oldu. Kapalı alanda konuşma ya da solunum yoluyla ortaya çıkan ve asılı kalan damlacıkların bulaşıcılık seviyesi henüz bilinmiyor.