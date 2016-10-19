Çinli astronotlar uzay laboratuvarına ulaştı

Çin'in önceki gün fırlattığı ve iki astronot taşıyan Shenzhou 11 uzay aracı, Çin'in Tiangong-2 uzay laboratuvarına kenetlendi.

Yeryüzünden 393 kilometre yükseklikte gerçekleşen kenetlenme işlemi yaklaşık iki saat sürdü.

Çin devlet televizyonu yerel saatle 03:24'te tamamlanan kenetlenme işlemini canlı olarak yayınladı.

Astronotlar Jing Haipeng (49 ve Chen Dong (37) uzay laboratuvarında 30 gün geçirecek.

Bu, Çinli astronotların uzaydaki en uzun süreli görevi olarak da tarihe geçecek.

İkili, uzayda bitki yetiştirmek için deneyler yapacak ve ultrason ekipmanlarını da kullanarak bedenlerinin uzaydaki durumunu inceleyecek.

Çin'in Şinhua haber ajansı, astronotların uzay istasyonundan Çin halkına selamlarını gönderdiğini duyurdu.

Shenzhou 11, Pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin'in mürettebatlı uzay görevleri, Ay ya da Mars'a astronot gönderme planlarının bir işaretçisi olarak görülüyor.

Bu yıl en az 20 uzay görevini hayata geçirmeyi tasarlayan Çin, Rusya ve ABD'nin ardından kendi mürettebatlı görevlerini gerçekleştiren üçüncü ülke.

Çin, 2013'te mürettebatsız uzay aracı Yutu'yu Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti.

Ancak uzay görevlerinin arkasında "askeri" hırslar olabileceği endişesiyle, Çin Uluslararası Uzay İstasyonu'na dahil edilmemişti.

Çinli yetkililer de, kendi uzay istasyonlarını inşa etmek için harekete geçmişti. Uzay istasyonunun 2022 yılında tamamlanmanması planlanıyor.