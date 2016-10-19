T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çinli astronotlar uzay laboratuvarına ulaştı

Çin'in önceki gün fırlattığı ve iki astronot taşıyan Shenzhou 11 uzay aracı, Çin'in Tiangong-2 uzay laboratuvarına kenetlendi. 30 gün sonra dünyaya dönmeleri beklenen astronotlar, en uzun süre uzayda kalan Çinli astronotlar olacak.

19 Ekim 2016 13:14

Çin'in önceki gün fırlattığı ve iki astronot taşıyan Shenzhou 11 uzay aracı, Çin'in Tiangong-2 uzay laboratuvarına kenetlendi.

Yeryüzünden 393 kilometre yükseklikte gerçekleşen kenetlenme işlemi yaklaşık iki saat sürdü.

Çin devlet televizyonu yerel saatle 03:24'te tamamlanan kenetlenme işlemini canlı olarak yayınladı.

Astronotlar Jing Haipeng (49 ve Chen Dong (37) uzay laboratuvarında 30 gün geçirecek.

Bu, Çinli astronotların uzaydaki en uzun süreli görevi olarak da tarihe geçecek.

İkili, uzayda bitki yetiştirmek için deneyler yapacak ve ultrason ekipmanlarını da kullanarak bedenlerinin uzaydaki durumunu inceleyecek.

Çin'in Şinhua haber ajansı, astronotların uzay istasyonundan Çin halkına selamlarını gönderdiğini duyurdu.

Shenzhou 11, Pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin'in mürettebatlı uzay görevleri, Ay ya da Mars'a astronot gönderme planlarının bir işaretçisi olarak görülüyor.

Bu yıl en az 20 uzay görevini hayata geçirmeyi tasarlayan Çin, Rusya ve ABD'nin ardından kendi mürettebatlı görevlerini gerçekleştiren üçüncü ülke.

Çin, 2013'te mürettebatsız uzay aracı Yutu'yu Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti.

Ancak uzay görevlerinin arkasında "askeri" hırslar olabileceği endişesiyle, Çin Uluslararası Uzay İstasyonu'na dahil edilmemişti.

Çinli yetkililer de, kendi uzay istasyonlarını inşa etmek için harekete geçmişti. Uzay istasyonunun 2022 yılında tamamlanmanması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ShenzhouTiangong-2Jing HaipengChen DongPazartesiJiuquan Uydu Fırlatma MerkeziAyMarsRusyaABDYutu AyUluslararası UzayUzay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24