Çinli astronotlar, en uzun uzay görevleri için uzay istasyonuna vardı

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3 astronotun Çin'in yeni inşa ettiği uzay istasyonuna yanaştığı belirtildi. Bu astronotlar, Pekin'in en uzun uzay görevini yürütecek.

Astronotlar Çin'de yerel saatle cumartesi gece yarısından kısa süre sonra Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. 3 kişilik ekibin uzay istasyonunda 6 ay geçirmesi bekleniyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, fırlatmanın 'başarılı' geçtiğini ve ekip üyelerinin durumunun 'iyi' olduğunu ifade etti.

Shenzhou-13, birkaç saat sonra uzay istasyonuna yanaştı.

Astronotların görevi, son 90 günlük göreve göre iki kat daha uzun sürecek. Astronotlar burada ekipmanları kuracak ve gelecekte devam edecek inşaat için teknoloji test edecek.

2008'de ülkenin ilk uzay yürüyüşünü yapan görev kumandanı Zay Zigang, ekibin geçmişe kıyasla daha karmaşık uzay yürüyüşleri gerçekleştireceğini ifade etti. Astronotlar arasında Çin'in yeni uzay istasyonuna giden ilk kadın olan Bang Yaping de bulunuyor.