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BBC Türkçe

Çinli askerler ülkenin yurt dışındaki ilk üssü için yola çıktı

Çin, Doğu Afrika'da küçük bir ülke olan Cibuti'deki askeri üssün, Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Çin resmi ajansı Şinhua, Çinli askerlerin, ülkenin yurt dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapan Doğu Afrika'nın küçük ülkesi Cibuti'ye doğru yola çıktıklarını bildirdi.

Çin, üssün Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söyledi.

Şinhua'ya göre üs ayrıca askeri işbirliği, deniz tatbikatları ve kurtarma çalışmaları için kullanılacak.

Çin son yıllarda Afrika ve Hint Okyanusu'nda yatırım ve nüfuzunu artırmıştı.

Şinhua, Cibuti'ye kaç geminin ve askerin gönderildiğini ya da üssün ne zaman kullanılmaya başlanacağını açıklamadı.

Haberde iki ülke arasında "dostça müzakereler" neticesinde üssün kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Daha önceki haberlerde üssün geçen yıl yapımına başlandığı kaydedilmişti.

Cibuti'de ABD, Japonya ve Fransa'nın da aralarında olduğu başka ülkelerin askeri üsleri de mevcut.

Cibuti, hem Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Aden Körfezi'ne bakan konumu nedeniyle hem de çatışmaların yaygın olduğu kıtada istikrarlı bir ülke olması nedeniyle tercih ediliyor.

2015 yılında Çin, Afrika'nın kalkınması için 60 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermişti. Aynı yıl ilk barış koruma misyonunu Güney Sudan'da başlatmıştı.

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