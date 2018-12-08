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Dünya

Çin'le Kanada arasında 'Huawei' krizi

Çin, Kanada'nın Çin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

08 Aralık 2018 19:57

 Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei CFO Mıng Vancou'nun tutuklanması nedeniyle Kanada'nın Çin Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak not verdiği bildirildi.

Çin, Huawei CFO Mıng Vancou'nun  Kanada'da tutuklanması nedeniyle Kanada'nın Çin Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı. Çin Dişişleri Bakanlığı'nın tutuklama nedeniyele Kanada'ya nota verdiği belirtildi. Vancou'nun tutuklanmasını çirkin bir eylem olarak niteleyen Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'dan CFO'yu derhal serbest bırakmasını istedi aksi taktirde yaşanan olayın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

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