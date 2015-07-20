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Çinko madeninde göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Kaza esnasında madende bulunan işçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf: Arşiv

20 Temmuz 2015 02:31

Adana'nın Kozan İlçesi’nde faaliyet gösteren bir çinko madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan 32 yaşındaki Ersöz Eroğlu hayatını kaybederken, 25 yaşındaki Yasin Bingöl ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kozan’a bağlı Kabaktepe Mevkii Çamlıdere Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren çinko madeninde saat 20.30 sıralarında Ersöz Eroğlu ile Yasin Bingöl, dinamit patlatacakları sırada meydana gelen göçüğün altında kaldı.

İki işçinin çalıştığı madende göçüğün meydana geldiğini duyan diğer işçiler, arkadaşlarına yardıma koştu. İşçiler, Yasin Bingöl’ü yaralı olarak kurtarırken, 2 çocuk babası Ersöz Eroğlu hayatını kaybetti. Yaralı Yasin Bingöl, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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