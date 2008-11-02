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Bilim / Teknoloji

Çin'in uzay yürüyüşü de 'çakma'

Çin’in, Eylül ayındaki uzay yürüyüşünü, havuzda gerçekleştirerek hile yaptığı öne sürüldü.

02 Kasım 2008 02:00

Çin televizyonu tarafından tüm dünyaya gösterilen Şenzou-7 uzay aracındaki taykonot Zhai Zhigang’ın 15 dakikalık uzay yürüyüşünün, aslında yer yüzünde yapılmış bir çekim olduğu iddia ediliyor.

Çinli taykonotun YouTube’deki uzay yürüyüşü grüntüleri, ilk Rus uzmanların gözüne takıldı. Uzay yürüyüşünün 8 dakika 46. saniyesinde, taykonot Zhigang’ın arkasında görünen uzay aracından yukarıya doğru çıkan hava kabarcıkları dikkat çekiyor. Halbuki uzay boşluğunda hava kabarcıkları oluşamayacağı gayet iyi biliniyor. Rus İnternet sitelerindeki iddia üzerine görüntüleri inceleyen NASA da aynı sonuca vardı. NASA uzmanları, "Çin uzay yürüyüşü sadece hava kabarcıklarıyla şüphe uyandırmıyor, taykonotun uzay boşluğundaki film çekimi, sanki yanında birkaç projektör çalışıyormuş izlenimi veriyor. Uzay boşluğundaki ışık düzeni, Çin çekimiyle kesinlikle çakışmıyor" dedi.

Olimpiyat’taki skandallar

Çin’in bu ilk vukuatı değil. Pekin Olimpiyatları sırasında yapılan hileler de unutulmadı. Açılış törenlerinin sanal olması, eşitlik adına her etnik gruptan çocuk seçildiği iddiasının yalan çıkması tüm dünyayı hem şaşırtmış hem de güldürmüştü. Açılışta, Çin bayrağı stada girince marş söyleyen 9 yaşındaki Lin Miaoke’nin aslında sadece yüzünün kullanıldığı, marşı 7 yaşındaki Yang Peiyiki’nin söylediği ortaya çıkmıştı.

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