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Bilim / Teknoloji

Çin'in uzay seferi başladı

Çin, üçüncü insanlı uzay seferini, "Uzun Yürüyüş" (Çan Cıng) roketini ateşleyerek başlattı.

25 Eylül 2008 03:00

Devlet televizyonunun, kuzeybatıdaki Gansu ilinde bulunan Jiuçüen uzay roketi komuta merkezinden bildirdiğine göre, "Kutsal Tekne-7" (Shenzhou-7) modülünü taşıyan roket, başarıyla fırlatıldı ve modül yörüngeye girdi. Sefere katılan iki taykonottan birinin yarın veya cumartesi günü uzay yürüyüşü yapması öngörülüyor. Bu, bir taykonotun ilk kez yerçekimsiz ortamdaki uzayda yapacağı yürüyüş olacak. Yürüyüşte Çin veya Rus malı astronot donatısı kullanılacak.

Jiuçüen üssü sözcüsü, "Kutsal Tekne-7"nin yörüngeye uydu bırakacağını ve bazı deneyler yapacağını açıklamıştı. Modül, daha öncekiler gibi İç Moğolistan bozkırına inecek, ancak iniş tarihi açıklanmadı.

Çin, Ekim 2003'de, Dünya'nın yakın yörüngesine insanlı modül göndererek, 47 yıl önce uzaya ilk kozmonotu ve ilk astronotu gönderen SSCB ve ABD'den sonra, tamamen kendi imkanlarıyla uzaya insanlı sefer düzenleyen üçüncü ülke olmuştu. Çin, Ekim 2005'de de iki taykonotu uzaya göndermişti.

Taykonot sözcüğü, astronot (yıldız gemicisi) ve kozmonot (kainat gemicisi) gibi Taikung (Uzay) ve Yunanca Nautes (gemici) sözcüklerinden türetildi.

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