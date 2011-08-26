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Çin'in sakıncalı 'yüz'ü

Çin Kültür Bakanlığı 100 şarkılık kara liste hazırladı. Listede Lady Gaga ve Beyonce’nin de şarkıları var.

26 Ağustos 2011 03:00



T24 - Çin Kültür Bakanlığı 100 şarkılık kara liste hazırladı. Listede Beyonce ve Lady Gaga’nın da şarkıları var.



Hürriyet'in haberine göre, Çin Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan 100 şarkıdan oluşan “internetteki sakıncalılar” listesinde Lady Gaga ve Beyonce gibi dünyaca ünlü pop yıldızlarının şarkıları da yer aldı.


Listedeki şarkılar arasında çoğunluğu Hong Konglu, Japon ve Tayvanlı müzisyenlerin eserleri oluşturdu. Lady Gaga’nın yasaklanan altı şarkısı The Edge of Glory, Hair, Marry the Night, Americano, Judas ve Bloody Mary olurken, Beyonce’un Run the World (Girls) parçası kara listeye girdi.


15 Eylül’e kadar süre tanındı


Şarkıları bulunduran internet sitelerine yollanan resmi yazıda Çin “ulusal kültür güvenliğine zarar veren” bu şarkıların 15 Eylül tarihine kadar sitelerden kaldırılması gerektiği belirtildi. Çin’de geçerli olan düzenlemeye göre müzik eserlerinin resmi kurumlardan onay alması gerekiyor.
 

2009 yılında yürürlüğe giren düzenleme “kalitesiz ve bayağı” müzik eserlerinin önlenmesi ve fikri-sınai hakların denetlenmesi gerekçesiyle uygulamaya koyuldu. Ancak şarkıların, ‘özgürlük talebi’ gibi kışkırtıcı unsurlar içerdiği gerekçesiyle yasaklanmış olabileceği belirtiliyor.


 

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