Çin’in plastik atık ithalatı yasağı, İngiltere kirliliğini arttırabilir

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Çin hükümeti Ocak 2018’den itibaren milyonlarca ton plastik atığın ithalatini yasakladı.

Bu durumun İngiltere\'deki plastik toplanmasını sona erdirebilir ve çevre kirliliği riskini artırabilir.

Geri dönüşüm şirketleri, Çin\'in evsel atıklar için dünyanın en büyük pazarı olarak yaptığı kısıtlamaların İngiltere\'nin daha fazla plastik geri dönüşüm çabalarına büyük zorluklar getireceğini söylüyor.

Greenpeace tarafından yapılan gümrük verileri analizine göre İngiliz şirketleri 2012\'den bu yana Çin ve Hong Kong\'a 2.7 milyon ton plastik atık (İngiltere\'nin toplam plastik atık ihracatının üçte ikisi) gönderdi.

İngiltere Çevre Bakanı Thérèse Coffey’e Çin yasağının ülkede yaratabileceği zorlukların üstesinden gelmesi ve İngiltere geri dönüşüm endüstrisini desteklemesi için yapılan baskı büyüyor.

Çevre sekreteri Michael Gove, \"Etkisinin ne olacağını bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu henüz yeteri kadar düşünmediğim bir şey\" dedi.

Recoup\'dan Stuart Foster, 2008 ve 2012\'de Çin piyasasının gelecekte kısıtlanabileceğinin belirtileri olduğunu ancak Birleşik Krallık\'ta herhangi bir harekette bulunulmadığını söyledi. Yetkili, atık pazarındaki kısıtlamaların Birleşik Krallık’ın kendi altyapısını geliştirmesi ve plastik sektöründe dairesel bir ekonomi yaratması için bir fırsat olabileceğini söyledi.

Ancak Birleşik Krallık’ta dünyadaki en büyük atık pazarının kapanmasının etkileri ile baş etmeye yönelik sağlam bir plan yok ve bu durumun plastik atığın yığılmasına, doluluğa, daha fazla yakılmaya ve daha fazla depolamaya sebep olacağı düşünülüyor.

Foster, “Her ne olursa olsun, malzemelerin kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor, çünkü en büyük endişe plastiklerin çevreye sızmasıyla ilgili\"dedi.