Çin’in liman kenti Ningbo'da şiddetli patlama

Çin'in Ningbo kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen patlamada en az iki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel makamlar patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.

Şanghay'ın güneyinde yer alan ve liman kenti olan Ningbo'da yerel saat ile sabah 9:00'da meydana gelen patlamada iki kişi öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı. Patlama ayrıca çok sayıda bina ve araca da zarar verdi.

Ningbo yerel hükümetinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre patlama "boş bir arsada” meydana geldi ancak patlamanın ayrıntılarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın meydana geldiği Jiangbei ilçesindeki polis birimi, patlamanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis ayrıca bölgedeki konutların yıkılmak üzere boşaltıldığını söyledi.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı patlamanın yıkılmış bir fabrikada meydana geldiğini bildirdi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı olan ve ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi People's Daily'nin Twitter'da paylaştığı fotoğrafta en az dört binanın yıkıldığı ve etraftaki bina ve araçların da büyük hasar aldığı görülüyor.

Gazete, bölgede kimsenin yaşamadığını, ancak çöp toplayıcıların patlama esnasında bölgede olabileceklerini aktardı. Gazete aynı zamanda 16 kişinin hastanede olduğunu ve patlamanın olduğu alanda yangın izine rastlanmadığını bildirdi.